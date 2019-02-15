Минобороны: боевики удерживают беженцев в «Эр-Рукбане»

Подавляющее большинство беженцев насильно удерживаются в сирийском лагере «Эр-Рукбан» поддерживаемыми США боевиками, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ходе опроса, проведенного представителями Сирийского общества Красного полумесяца, беженцы подтвердили, что подавляющее большинство из них насильно удерживаются в «Эр-Рукбане» поддерживаемыми США формированиями боевиков и ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания», — заявил Конашенков.

Он добавил, что Россия и власти Сирии уже неоднократно заявляли о готовности обеспечить размещение и оказание необходимой помощи беженцам лагеря «Эр-Рукбан» в подконтрольных сирийскому правительству районах.