«Россия должна поплатиться»: глава минобороны Британии о планах после Brexit

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что стране следует готовиться к применению «жесткой силы» после выхода из состава Евросоюза для защиты своих интересов, передает Reuters.

По его словам, Москва должна будет «заплатить за свои провокации», в числе которых британский министр перечислил «вмешательство» России в президентские выборы в США в 2016 году, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим ядом «Новичок», ответственность за которые Британия возлагает на Россию, а также присоединение Крымского полуострова к России.

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«За такие действия Россия должна поплатиться», — заявил Уильямсон.

При этом Россия неоднократно заявляла о непричастности как к отравлению Скрипалей, так и к предполагаемому вмешательству в американские выборы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.