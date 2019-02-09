NYT: США усилили атаки против талибов в Афганистане

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Вооруженные силы США усилили атаки против боевиков террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане на фоне переговоров с ними о мире. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Пентагон увеличил число авиаударов и наземных спецопераций против талибов в Афганистане.

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Как отмечается, США используют эту политику в качестве дополнительного рычага на переговорах.

При этом в ходе переговоров представители «Талибана» жаловались на увеличения числа атак со стороны США.

Ранее сообщалось, что талибы призвали США скорее вывести войска из Афганистана.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.