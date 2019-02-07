Турция выступила против зоны деэскалации в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/546/11603546/RTX45RGN-pic905-895x505-18600.jpg">

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти выступают против зоны деэскалации в Сирии, так как там могут укрываться курдские отряды народной самообороны. Слова министра передает Reuters.

Чавушоглу подчеркнул, что турецкие власти считают, что в зоне деэскалации находятся «террористы». В связи с этим Турция активизирует переговоры с США по сирийскому Манбиджу, сказал министр.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пообещал создать в Сирии буферную зону без участия ООН.