Талибы захотели бороться с ИГ в Афганистане

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Экс-советник президента Афганистана, кандидат на пост президента страны Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) заинтересованы в борьбе с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) на территории Афганистана, передает РИА «Новости».

Талибан уже выражал свою заинтересованность в борьбе с ДАИШ (ИГ. — «Газета.Ru») в стране», — сказал Атмар.

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Также он заявил о том, что участники межафганской встречи в Москве договорились поддерживать переговоры талибов и США.

Ранее в МИД России высказались о переговорах США и талибов.

«Исламское государство», «Талибан» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.