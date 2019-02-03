В Совфеде ответили на намерение США отправить военных в Венесуэлу

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США не пойдут на отправку военных в Венесуэлу, передает РИА «Новости».

«Не думаю, что США пойдут на такую военную авантюру. Иначе в Венесуэле поднимется мощное партизанское движение, к которому могут присоединиться добровольцы из других стран, симпатизирующие Мадуро», — заявил Джабаров.

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По его мнению, подобными заявлениями Трамп пытается «подтолкнуть ВС Венесуэлы к нарушению присяги и предательству законно избранного руководства страны».

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что допускает отправку военных в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов».