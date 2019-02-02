На Украине рассказали, почему бороться с Крымским мостом бессмысленно

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Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко рассказал о «дальнейшей судьбе» Крымского моста, сообщает РИА «Новости».

По его словам, мост якобы сам «рухнет» через несколько лет из-за того, что он неправильно спроектирован и стоит на рубеже тектонических плит.

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«Землетрясения в Керчи — каждый год по 4-5 баллов. Это все влияет на сваи», — пояснил Воронченко.

Также, по мнению украинского военного, течением к Крымскому мосту из Азовского моря должно принести глыбу льда, которая сможет решить его «судьбу».

«И кому этот мост ваш нужен?!»— заключил Воронченко.

Ранее в Раде выразили надежду, что Крымский мост заберут инопланетяне.