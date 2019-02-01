Telegraph: Британия может отказаться от истребителя F-35 из-за нехватки денег

Великобритания может отказаться от закупки американских истребителей пятого поколения F-35B Lightning из-за дыры в бюджете министерства обороны страны. Об этом предупредили парламентарии, пишет британская газета The Daily Telegraph.

В настоящее время в бюджете дефицит в размере £7 млрд ($9,2 млрд), который может удвоиться в течение следующих 10 лет, пишет издание.

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В течение ближайшего десятилетия в Великобританию должны были поставить 138 истребителей данной модели. Лондон уже подписал контракт на первую партию из 48 истребителей, стоимость которой к 2025 году оценивается в £9,1 млрд ($12 млрд).

Тем не менее, в британском парламенте пытаются решить финансовые проблемы с помощью «экономии средств и за счет повышения эффективности». Кроме того, подчеркивается, что Великобритания сохраняет приверженность программе закупки F-35B.