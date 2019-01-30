В Кремле напомнили Порошенко, что между Россией и Украиной нет войны
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после слов президента Украины Петра Порошенко о «холодном мире» с Россией, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, между странами нет войны, при этом на украинской территории имеют место гражданская война и провокации. Он подчеркнул, что ситуация на Украине была спровоцирована властями страны и привела к образованию двух самопровозглашенных республик на юго-востоке государства.
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«Поэтому никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, это два братских народа», — сказал Песков.
Ранее Порошенко заявил, что стране необходимо достичь мира с Россией.