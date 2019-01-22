В Минобороны рассказали о состоянии летчика разбившегося Ту-22М3
Состояние летчика Ту-22М3, выжившего после крушения самолета во время учебного полета в Мурманской области, удовлетворительное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
По информации ведомства, за пострадавшим из столицы вылетел самолет, чтобы доставить его в столичный военный госпиталь.
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При этом в Минобороны уточнили, что жизни летчика в настоящее время ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что число погибших при крушении бомбардировщика под Мурманском возросло.
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