В Минобороны рассказали о состоянии летчика разбившегося Ту-22М3

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Состояние летчика Ту-22М3, выжившего после крушения самолета во время учебного полета в Мурманской области, удовлетворительное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

По информации ведомства, за пострадавшим из столицы вылетел самолет, чтобы доставить его в столичный военный госпиталь.

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При этом в Минобороны уточнили, что жизни летчика в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении бомбардировщика под Мурманском возросло.

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