Потушен пожар после жесткой посадки Ту-22М3 под Мурманском

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Пожар на месте жесткой посадки бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме в Мурманской области потушен, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, причиной пожара стал разлив топлива после жесткой посадки самолета.

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«Самолет горел открытым пламенем, по предварительным данным, пожар потушили», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что при крушении бомбардировщика Ту-22М3 погибли два человека.