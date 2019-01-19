«Правый сектор» пообещал помочь Лукашенко воевать против России

Представители украинской праворадикальной группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России) заявили, что готовы предоставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко военную поддержку для противостояния России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте группировки.

В заявлении говорится, что в скором времени Лукашенко придется выбрать, останется ли возглавляемая им страна в союзнических отношениях с Россией. В случае, если он решит разорвать связи с российской стороной, то представители группировки обещают предоставить Белоруссии военную помощь.

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Представители «Правого сектора» подчеркнули, что считают необходимым поддержать «историческое стремление» Белоруссии к «независимости».

В конце прошлого года сообщалось, что экс-главу «Правого сектора» нашли мертвым во Львове.

«Правый сектор» — радикальная группировка, деятельность которой запрещена в России.