Один из Су-34 вернулся на базу на одном двигателе после столкновения
Один из столкнувшихся в воздухе на Дальнем Востоке самолетов Су-34 вернулся на базу после аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Источник уточнил, что один из столкнувшихся самолетов на одном двигатели сел на базу в Хурбе, а один пропал над морем.
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Ранее спасатели обнаружили живыми двух пилотов Су-34.
Самолеты коснулись друг друга в воздухе, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.