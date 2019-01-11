Захарова отреагировала на курс Британии на милитаризацию

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на высказывания главы британского минобороны. Об этом она сказала во время брифинга.

По словам Захаровой, его слова о милитаризации политики Великобритании вызывают недоумение.

«Разумеется, в случае реализации каких-либо мер, представляющих угрозу безопасности России и ее союзников, наша страна оставляет за собой право на адекватные ответные действия», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что новейший сверхзвуковой британский истребитель-невидимка королевских военно-воздушных сил F-35B Lightning готов для противостояния «возрождающейся российской угрозы».