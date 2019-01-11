Захарова отреагировала на курс Британии на милитаризацию
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на высказывания главы британского минобороны. Об этом она сказала во время брифинга.
По словам Захаровой, его слова о милитаризации политики Великобритании вызывают недоумение.
«Разумеется, в случае реализации каких-либо мер, представляющих угрозу безопасности России и ее союзников, наша страна оставляет за собой право на адекватные ответные действия», — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что новейший сверхзвуковой британский истребитель-невидимка королевских военно-воздушных сил F-35B Lightning готов для противостояния «возрождающейся российской угрозы».