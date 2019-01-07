КНДР потребовала прекратить военные учения Южной Кореи и США

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Власти Северной Кореи потребовали от Южной Кореи и США отказаться от проведения совместных военных учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейские СМИ.

По данным агентства, Пхеньян также потребовал от Сеула отказаться от новых поставок иностранного оружия.

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Как отмечается, КНДР воспринимает учения Южной Кореи и США как военные провокации.

При этом в Северной Корее подчеркнули, что создание атмосферы мира является обязательным условием для развития межкорейских отношений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.