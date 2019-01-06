Корабль ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море с целью патрулирования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы американских военно-морских сил в Европе.
Несколькими часами ранее корабль отправился в акваторию Черного моря через Дарданеллы.
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«Заход корабля Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности Серного моря и укрепляет и без того прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — заявила командующая шестого флота ВМС США Лиза Франкетти.
Она также отметила, что в 2018 году в Черном море побывали около шести кораблей США.