Корабль ВМС США вошел в Черное море

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Десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море с целью патрулирования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы американских военно-морских сил в Европе.

Несколькими часами ранее корабль отправился в акваторию Черного моря через Дарданеллы.

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«Заход корабля Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности Серного моря и укрепляет и без того прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — заявила командующая шестого флота ВМС США Лиза Франкетти.

Она также отметила, что в 2018 году в Черном море побывали около шести кораблей США.