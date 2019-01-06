США пообещали Израилю поддержать атаки в Сирии
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Израиль, где планирует провести встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и высшим военно-политическим руководством, передает Associated Press.
По словам анонимного источника, Болтон должен будет донести до израильской стороны послание США о том, что американские власти планируют оказать широкую поддержку атакам, которые Израиль проводит в Сирии.
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После этого ожидается, что Болтон посетит Турцию.
Ранее в Сирии заявили, что коалиция во главе с США способствует укреплению «Исламского государства» (организация запрещена в России).
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.