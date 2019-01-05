Трамп отправил войска в Габон
Президент США Дональд Трамп отдал приказ об отправке военнослужащих в Габон, чтобы обеспечить безопасность американцев, которые находятся в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Трампа спикеру палаты представителей конгресса США.
В письме говорится, что «военнослужащие» отправлены в Либревилль (Габон), однако их число не уточняется.
«[Военные направлены в страну] для обеспечения безопасности граждан, персонала и дипломатических объектов Соединенных Штатов в Киншасе (ДРК)», — отмечается в письме Трампа.
Также в послании президента подчеркивается, что часть военнослужащих уже прибыла в Габон при «поддержке военной авиации».
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