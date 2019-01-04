Новый президент Бразилии готов разместить в стране военную базу США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/91/12039091/RTX6GX9J-pic905-895x505-61020.jpg">

Бразильский президент Жаир Болсонару заявил в эфире местного телевидения, что он готов обсудить с американскими властями возможность размещения военной базы США в Бразилии. Об этом сообщает Reuters.

Он не уточнил, при каких условиях в стране может появиться американская военная база.

1 января 2019 года Болсонару вступил в должность президента Бразилии. Из-за его популистских высказываний Болсонару часто сравнивают с американским лидером Дональдом Трампом.