Новый президент Бразилии готов разместить в стране военную базу США
Бразильский президент Жаир Болсонару заявил в эфире местного телевидения, что он готов обсудить с американскими властями возможность размещения военной базы США в Бразилии. Об этом сообщает Reuters.
Он не уточнил, при каких условиях в стране может появиться американская военная база.
1 января 2019 года Болсонару вступил в должность президента Бразилии. Из-за его популистских высказываний Болсонару часто сравнивают с американским лидером Дональдом Трампом.