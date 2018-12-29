Россия начала создавать самолет на замену «Руслану»

Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал, что в России создают самолет на замену Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает RT.

По его словам, «Руслана» должен заменить Ил-106. На сегодняшний самолет включен в программу, и концерн приступил к его созданию.

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«Грузовая кабина Ил-106 будет такой же размерности, как у «Руслана». На самолете будут установлены новые двигатели, новая авионика и все остальное», — заявил Таликов.

Он подчеркнул, что создание Ил-106 станет шагом вперед в вопросе обновления военно-транспортной авиации России.

Ранее сообщалось, что в России построят несколько десятков кораблей на воздушной подушке.