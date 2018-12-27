В ДНР отменят комендантский час на Новый год и Рождество

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил, что комендантский час в Донбассе будет отменен на Новый год и Рождество, передает РИА «Новости».

«Что касается праздников — на Новый год и Рождество комендантский час отменяем», — заявил Пушилин.

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Комендантский режим на территории Донбасса действует с лета 2014 года, когда в регионе начались боевые действия.

Ранее сообщалось, что Киев и Донбасс договорились о новогоднем перемирии.