Трамп: военные США за рубежом «знают, как побеждать»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил пост в твиттере по итогам визита на американские военные базы в Ираке и Германии.
После своего необъявленного визита к американским военным в Ираке глава государства прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в ФРГ. Пока его борт заправляли, Трамп встретился с личным составом базы.
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«Абсолютно точно одно: выдающиеся люди представляют нашу страну — люди, которые знают, как побеждать!» — заявил Трамп.
Ранее Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским.