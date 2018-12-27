NYT рассказала об «американском отпечатке» в йеменской войне

Продажа оружия США воюющим в Йемене саудовским боевикам оставляет «американский отпечаток» в кровопролитии на территории региона, пишет газета The New York Times.

«Американский отпечаток» лежит практически на всех воздушных операциях в Йемене, где удары коалиции во главе с Саудовской Аравией убили более 4,6 тыс. гражданских лиц, пишет NYT со ссылкой на данные мониторинговой группы.

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В Вашингтоне эти цифры спровоцировали дискуссию о противоречивости союза США с саудовским королевством при правлении наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который полагается на американскую поддержку в продолжении боевых воздушных операций, отмечает издание.

Саудовская Аравия участвует в йеменской войне с 2015 года. Государство объединило свои силы с ОАЭ и небольшим количеством йеменский групп с целью вытеснения повстанческих отрядов хуситов в северных районах страны, пишет газета.

В войне погибли по меньшей мере 60 тыс. йеменцев, а страна стоит на пороге катастрофического голода, отмечается в материале. Так, Пентагон и Госдепартамент отрицают то, что владеют информацией, использовались ли американские бомбы при авиаударах, которые повлекли смерть граждан. Тем не менее, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа заявил NYT, что США имеют данные о каждом авиаударе в Йемене с начала войны, включая использованные боевые самолеты и боеприпасы.