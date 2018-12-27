В Сирии отметили вклад России в победу над терроризмом

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В сирийском МИДе отметили вклад России в победу над терроризмом в стране, передает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства Абдулмунема Анана, в этом году Сирия смогла преодолеть военный, политический и социальный кризисы. Кроме того, произошло единение народа страны. Он подчеркнул, что сирийцы «живут» победой над терроризмом и возвращением мира в большей части страны.

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«Все это достигнуто при помощи и поддержке наших друзей, в первую очередь Российской Федерации», — сказал Анан.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Игорь Цариков заявил, что причину решения США о выводе войск из Сирии «еще предстоит разгадать».