Турция пообещала не подпускать США к изучению С-400

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил послу России в Анкаре Алексею Ерхову, что турецкая сторона не позволит США изучать зенитно-ракетные комплексы С-400, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.

«Наш министр заверил российского посла, что нет речи о том, что Турция предоставит США возможность для изучения систем ЗРК С-400», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны Турции приедут в Россию.