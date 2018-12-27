Турция пообещала не подпускать США к изучению С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил послу России в Анкаре Алексею Ерхову, что турецкая сторона не позволит США изучать зенитно-ракетные комплексы С-400, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.
«Наш министр заверил российского посла, что нет речи о том, что Турция предоставит США возможность для изучения систем ЗРК С-400», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны Турции приедут в Россию.