В Совбезе предупредили о новых провокациях от Порошенко

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что власти Украины могут готовить новые провокации на границе с Россией, сообщает «Российская газета».

Секретарь СБ отметил, что Вашингтон, очевидно, заинтересованный в сохранении Порошенко в качестве президента Украины на второй срок.

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«Ощущая такую поддержку, Порошенко уверенно идет на любые провокации, в том числе на российско-украинской границе. С учетом приближающихся выборов, можно прогнозировать, что новые подобные акции при поддержке США следует ждать уже в ближайшем будущем», — сказал Патрушев.

Ранее Патрушев предупредил об угрозе формирования неонацистского союза в Европе.