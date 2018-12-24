Белый дом: Трамп не отменит решение по выводу войск из САР
Временно исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни заявил, что президент США Дональд Трамп не отменит решение о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Трамп изначально заявлял о своем нежелании «держать войска в САР вечно».
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Он также добавил, что решение президента США является результатом двух летней работы по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что Пентагон не одобрил решение Трампа о выводе войск из Сирии.