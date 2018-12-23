Трамп отреагировал на отставку представителя США по борьбе с ИГ
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал заявление спецпредставителя США в коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) Бретта Макгерка об уходе в отставку.
По его словам, решение Макгерка является «позерством».
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Он также добавил, что Макгерк должен был уйти в отставку еще в феврале.
Трамп подчеркнул, что Макгерк был назначен на этот пост бывшим американским лидером Бараком Обамой.
Ранее сообщалось, что Бретт Макгерк подал в отставку.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.