Трамп отреагировал на отставку представителя США по борьбе с ИГ

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Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал заявление спецпредставителя США в коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) Бретта Макгерка об уходе в отставку.

По его словам, решение Макгерка является «позерством».

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Он также добавил, что Макгерк должен был уйти в отставку еще в феврале.

Трамп подчеркнул, что Макгерк был назначен на этот пост бывшим американским лидером Бараком Обамой.

Ранее сообщалось, что Бретт Макгерк подал в отставку.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.