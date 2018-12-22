Представитель Трампа по борьбе с ИГ ушел в отставку

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Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) Бретт Макгурк подал в отставку. Об этом сообщает CBS News.

Как отмечается, он намерен покинуть свой пост в феврале 2019 года.

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Подчеркивается, что причиной этого решения стало принципиальное несогласие Макгурка с указом Трампа о выводе американских войск из Сирии.

«Я считаю безрассудным просто сказать, что если физически халифат уничтожен, мы можем уйти(из Сирии. — «Газета.Ru»). Мне кажется, с этим бы согласился любой», — заявил Макгурк.

Бретт Макгурк занимался вопросами борьбы с ИГ с 2015 года.

Ранее сообщалось, что телеканал Fox назвал причину отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России