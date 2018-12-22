В ЛНР заявили о прибытии танков ВСУ в Донбасс

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Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением прибыли на станцию Рубежное в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики(ЛНР) Якова Осадчева.

Как отмечается, среди них танки Т-64, противотанковые пушки МТ-12 и БМП-1.

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По словам Осадчева, эту информацию подтверждают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике(ДНР) сообщили о подготовке украинскими военными масштабных диверсий в Донбассе.