Талибы отказались от военного решения кризиса в Афганистане

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Специальный представитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад заявил, что талибы не рассматривают военное решение кризиса в Афганистане. Об этом сообщает Tolo News.

Данное заявление спецпредставитель сделал после встречи с участниками радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Абу-Даби.

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«Талибан» сказал, что военного решения нет, что мы не можем вас победить», — сказал Халилзад.

Он отметил, что для продвижения в вопросе решения кризиса в Афганистане талибы захотели встретиться с представителями США, а после этого провести переговоры с афганским правительством.

Ранее СМИ сообщали, что США предложили талибам перемирие.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.