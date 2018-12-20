Названа дата первого полета модернизированного Ту-22М3М

Стало известно, когда состоится первый полет модернизированного российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России Алексея Криворучко.

«Самолет уже практически готов к полету. До конца года будет сделан первый вылет. Мы довольны результатом», — подчеркнул Криворучко.

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По его словам, в Казнском авиационном заводе им. С. П. Горбунова прошла инспекция бомбардировщика.

«Мы сегодня увидели главное, что хотели проинспектировать, — это создание самолета Ту-22М3М», — заключил Криворучко.

Ранее сообщалось, что National Interest оценил усовершенствованный российский бомбардировщик Ту-22М3М.