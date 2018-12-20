Трамп объявил об исторической победе над ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам пришло время возвращаться на родину, поскольку страна одержала историческую победу над террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) в Сирии. Видеообращение американского лидера было опубликовано в его твиттере.
По его словам, за время сирийской операции войска США по-настоящему подняли уровень боевых навыков, благодаря чему победа над ИГ оказалась возможной.
«Мы побили их, побили очень сильно, мы отвоевали территорию, и теперь настало время нашим войскам вернуться домой», — сказал Трамп.
Он также упомянул солдат, которые «сражались за свою страну», но были убиты боевиками, и назвал их героями.
Трамп заявил, что семьи военнослужащих должны быть счастливы и горды за солдат, которые сделали «столько добра для стольких людей».
Ранее Белый дом подтвердил вывод военных из Сирии и заявил о «переходе к следующему этапу этой кампании».
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
After historic victories against ISIS, it's time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.