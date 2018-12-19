Стало известно, когда США выведут войска из Сирии
Названы сроки полного вывода войск США из Сирии, передает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
По словам источника, это произойдет в течение ближайших 60-100 дней.
Также отмечается, что сотрудники Госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов.
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Ранее сообщалось, что Белый дом подтвердил вывод военных из Сирии. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские войска одержали победу над ИГ (организация запрещена в России) в Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России