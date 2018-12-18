Замглавы МИД и посол США обсудили сирийский вопрос
Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Богданов провел встречу с послом США в Москве Джоном Хантсманом. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Как отмечается, главной темой обсуждения был сирийский вопрос.
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«С российской стороны была подчеркнута важность усилий, предпринимаемых странами-гарантами Астанинского процесса в целях деэскалации обстановки «на земле» и содействия налаживанию политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в отчете МИД.
Уточняется, что встреча произошла по инициативе посла США.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии.