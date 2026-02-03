Размер шрифта
Гладков сообщил об ухудшении обстановки в Белгородском приграничье

Таисия Лисковец/РИА Новости

Обстановка в приграничных районах Белгородской области остается крайне напряженной из-за продолжающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, в результате продолжающихся обстрелов 21 мирный житель получили травмы, не совместимые с жизнью, среди них — шестеро детей. Гладков отметил, что текущая ситуация, по его оценке, ухудшилась в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

«Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», — уточнил губернатор.

Гладков также добавил, что с начала 2026 года в регионе из-за атак ВСУ пострадали 90 мирных жителей.

До этого сообщалось, что украинский дрон ударил по автомобилю в населенном пункте Головчино в Белгородской области. В результате атаки пострадала беременная женщина.

В ночь на 1 февраля в Воронежской, Липецкой и Тульской областях была объявлена ракетная опасность. Жителей попросили укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами дома, а на улице — спрятаться в ближайшем безопасном месте.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.
 
