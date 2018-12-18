Путин назвал последствия выхода США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ДРСМД вызывает обеспокоенность у российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, речь идет о самых серьезных последствиях вплоть до обрушения архитектуры контроля над вооружениями.
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«Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», — сказал Путин.
Ранее в Пентагоне отреагировали на предложение России провести консультации по ДРСМД.