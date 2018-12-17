Пушков оценил возможный вывод войск США из САР
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал информацию о планах президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.
«Это стало бы сенсацией: на севере Сирии - от 2 до 4 тыс.военных США», — написал Пушков.
Он также добавил, что возможно Трамп действительно думает о выводе войск из САР.
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Однако, Пушков подчеркнул, что администрация Трампа «думает о том, чтобы остаться».
Ранее в Турции рассказали о планах Трампа вывести войска из Сирии.