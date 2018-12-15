В Крыму заявили, что страны ЕС живут в «параллельной реальности»

<img src="">

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал заявления стран Евросоюза в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что эти государства показывают односторонний взгляд на действия украинских моряков.

Реклама

«Это оценка из параллельной реальности. Эти заявления продолжают звучать не столько для России, не столько для жителей Украины, сколько для жителей и граждан государств, входящих в Европейский союз», — отметил Бобков.

По его словам, страны ЕС пытаются таким образом оправдать свою санкционную политику в отношении России.

«А жителям стран Евросоюза ничего не остается, за неимением другой информации, как верить в этот абсолютный вымысел», — заключил Бобков.

Ранее сообщалось, что ЕС приготовился усилить поддержку Украины.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.