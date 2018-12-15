Российские Ту-160 вернулись на аэродром базирования после визита в Венесуэлу

Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования в России после выполнения международного визита в Венесуэлу, сообщает РИА «Новости».

Как сообщается, полет стратегических ракетоносцев Ту-160 проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей.

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В ходе полета самолеты преодолели более 12 тысяч километров, выполнив дозаправку топливом в воздухе.

По данным департамента, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16.