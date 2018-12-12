МИД ответил на заявления США о поддержке членства Грузии в НАТО

Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва рассматривает как провокационные заявления НАТО и США в поддержку членства Грузии в альянсе. Об этом сообщает на сайте ведомства.

«Такие безответственные посулы в августе 2008 года подтолкнули Тбилиси к преступной военной авантюре», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что военная активность США и НАТО на грузинской территории является главным вызовом для безопасности в регионе.

Ранее сообщалось, что в МИД оценили последствия вступления Грузии в НАТО.