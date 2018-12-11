После введения военного положения на Украину не пустили более 1000 россиян

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С момента введения военного положения на Украину не пустили более 1020 россиян. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на помощника председателя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

По его словам, некоторые граждане России могут попасть на территорию страны без особых трудностей. К ним относятся россияне, прибывшие на Украину с гуманитарной целью, а также для участия в образовательных и спортивных мероприятиях.

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«Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы», — заключил Слободян.

Ранее сообщалось, что с момента введения военного положения на Украину не пустили 900 россиян.