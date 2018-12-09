С момента введения военного положения на Украину не пустили 900 россиян

<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/12072133/RTR43SD3-pic905-895x505-49502.jpg">

Начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что с начала введения в действие военного положения в страну не дали въехать более 900 россиянам, передает УНН.

При этом отмечается, что в Россию за этот период не смогли попасть более 250 украинцев.

Реклама

«Включая прошлые сутки: (не пропустили на Украину. — «Газета.Ru») россиян — 900. Украинцев (не впустили в Россию российские пограничники. — «Газета.Ru») — более 250. Это всего с начала военного положения», — заявил Демченко.

После введения на Украине военного положения в страну запретили въезд всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что российских журналисток не пустили в Киев.