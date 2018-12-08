Президент Болгарии рассказал, кто виноват в инциденте в Керченском проливе

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Президент Болгарии Румен Радев заявил, что в инциденте в Керченском проливе были задействованы третьи страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Европа не должна быть заложником украинских внутриполитических амбиций.

Он также добавил, что в данном инциденте «виноваты» не только Россия и Украина.

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Радев подчеркнул, что необходимо найти принципиальные решения этой «проблемы».

Ранее в минобороны Украины заявили, что ВМС страны продолжат ходить через Керченский пролив.