Президент Болгарии рассказал, кто виноват в инциденте в Керченском проливе
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что в инциденте в Керченском проливе были задействованы третьи страны. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, Европа не должна быть заложником украинских внутриполитических амбиций.
Он также добавил, что в данном инциденте «виноваты» не только Россия и Украина.
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Радев подчеркнул, что необходимо найти принципиальные решения этой «проблемы».
Ранее в минобороны Украины заявили, что ВМС страны продолжат ходить через Керченский пролив.