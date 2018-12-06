США провели внеплановый полет над Украиной
США провели внеплановый полет над Украиной по договору об открытом небе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
«Выбор времени для этого полета должен продемонстрировать приверженность США обязательствам перед Украиной», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также добавили, что инцидент в Керченском проливе является «опасной эскалацией».
В Пентагоне подчеркнули, что Россия якобы проводит дестабилизирующие действия на Украине.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о наращивании сил на границе с Россией.