FP: Трамп и НАТО проявили редкое единство против России в вопросе ДРСМД

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Администрация президента США Дональда Трампа и НАТО проявили редкое единство в давлении на Москву на этой неделе, когда госсекретарь США Майк Помпео дал России 60-дневный ультиматум на выполнение условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), пишет Foreign Policy.

После встречи высокопоставленных американских, канадских и европейских дипломатов НАТО в Брюсселе Помпео обвинил Россию в существенном нарушении договора времен холодной войны, заявив, что Вашингтон выйдет из соглашения через 60 дней, если Москва не изменит поведение.

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Главы МИД стран НАТО почти сразу после этого представили совместное заявление и поддержали американскую риторику и обвинения против Москвы.

Издание отмечает, что такая согласованная поддержка США говорит о желании стран НАТО восстановить ДРСМД, а не отказаться от него в конечном итоге. В качестве примера нарушения договора со стороны России приводится создание крылатой ракеты наземного базирования «Новатор» 9М729, характеристики которой выходят за рамки американо-российского соглашения. Россия отрицает данные обвинения.

Тем не менее, проблема с ДРСМД появилась и раньше Трампа, пишет журнал. Еще в 2013 году, заявил Помпео в Брюсселе, США как минимум в 30 случаях поднимали вопрос о несоблюдении Москвы договора 1987 года.