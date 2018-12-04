Помпео объявил, когда США приостановят ДРСМД

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Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что США приостановят обязательства ДРСМД через 60 дней, если Россия не вернется к соблюдению договора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы будем рады, если в течение 60 дней Россия вернется к соблюдению договора. У них достаточно времени», — добавил он.

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По его словам, американская сторона в течение 60 дней не будет производить и испытывать ракеты, которые попадают под действие договора.

Ранее сообщалось, что сенаторы направили Трампу письмо с призывом отказаться от выхода из ДРСМД.