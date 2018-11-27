Песков: пограничники России «умиротворили» нарушителей границы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ситуация, связанная с инцидентом в Керченском проливе, «не нуждается в умиротворении», передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, сотрудники российской погранслужбы «умиротворили» нарушителей границы страны 25 ноября, а на 27 ноября намечен суд над задержанными.

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«Вот и все умиротворение, тут нечего умиротворять», — подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле рассказали о последствиях введения военного положения на украинской территории.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.