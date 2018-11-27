В Кремле рассказали о последствиях введения военного положения на Украине

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, к каким последствиям может привести решение украинской стороны о введении военного положения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобное решение является внутренним делом Киева, при этом очевидна «закамуфлированная окраска» такого шага.

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«Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе», — добавил Песков.

Он уточнил, что речь идет о юго-восточной части страны.

Ранее сообщалось, что был опубликован указ президента Петра Порошенко о введении военного положения на Украине на 60 суток.

Ранее 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.