ФСБ: украинские суда в Черном море отказывались остановиться

<img src="//img.gazeta.ru/files3/377/12071377/upload-5bfa5ffa370f2c20088b45ef-pic905-895x505-72994.jpg">

Корабли ВМС Украины в ходе провокации в Черном море продолжали движение, несмотря на требования остановиться. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЦОС ФСБ Украины.

Как отмечается, с 19.00 до 20.40 российские суда преследовали украинскую корабельную группу, которая игнорировала попытки выйти с ними на связь, а также звуковые, световые и пиротехнические сигналы об остановке.

Реклама

«Группа судов ВМС Украины требования об остановке не выполняли, на связь не выходили», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.