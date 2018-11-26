ФСБ: украинские суда в Черном море отказывались остановиться
Корабли ВМС Украины в ходе провокации в Черном море продолжали движение, несмотря на требования остановиться. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЦОС ФСБ Украины.
Как отмечается, с 19.00 до 20.40 российские суда преследовали украинскую корабельную группу, которая игнорировала попытки выйти с ними на связь, а также звуковые, световые и пиротехнические сигналы об остановке.
«Группа судов ВМС Украины требования об остановке не выполняли, на связь не выходили», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.